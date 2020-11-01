Театральная лаборатория для дизайнеров пройдет в тюменском «Космосе»

Фото из группы Космос / Молодежный театральный центр во "ВКонтакте"

Большой интенсив готовит театральный центр «Космос» с 10 по 15 ноября. Для свободных художников и дизайнеров проведут «Лабораторию театрального плаката», зарегистрироваться на которую можно до 7 ноября.

Как сообщает Moi-portal.ru, участники проекта узнают, чем классический дизайн отличается от театрального, научатся работать со шрифтами и визуальными метафорами. Лекции и мастер-классы проведут художник-плакатист, лауреат Международной биеннале дизайна «СТРЕЛКА 2020», участник биеннале графического дизайна «Золотая пчела 13» Ксения Люстикова и художник по леттерингу, графический дизайнер Татьяна Аркатова.

После окончания интенсива в холле «Космоса» состоится итоговая выставка. Для участия в лаборатории необходимо пройти регистрацию по ссылке. Все занятия пройдут с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.