В Тобольске открывается модернизированный кадровый центр «Работа России»

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В Тобольске и Тобольском районе продолжают модернизацию центра занятости. Сейчас идет капитальный ремонт помещения кадрового центра «Работа России». Он проводится с учетом единых требований и современных тенденций, сообщает пресс-служба администрации.

На базе кадрового центра специалисты будут оказывать гражданам помощь в рамках социального контракта и в организации самозанятости граждан с применением особого налогового режима. В настоящее время специалисты центра проходят обучение по различным направлениям, чтобы в будущем оказывать квалифицированную помощь соискателям.

Специалисты кадрового центра повысили квалификацию, а также изучили принципы и инструменты «Бережливого производства» на базе «Фабрики процессов» в Тюмени, сообщает ИА «Тюменская линия».