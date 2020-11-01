Тюменцев предупреждают, что их питомцы могут быть разносчиками вирусов

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С приходом холодов рост простудных заболеваний идет не только среди тюменцев, но и среди их домашних животных. По заверениям специалиста, если своевременно не приступить к лечению, то последствия их могут быть плачевными.

Кошкам и собакам, как и людям, необходимо вовремя ставить прививки и беречь питомцев от переохлаждения. Они также могут болеть бронхитами, трахеитами, ринитами, отитами, заболеваниями мочеполовой системы и прочим.

По словам ветеринара Виктории Шиповской, на прогулке собаке нужно давать как можно больше двигаться. Для этого можно устроить с псом пробежку или поиграть. После улице нужно насухо вытирать шерсть питомца. А в дождь лучше надевать непромокаемый комбинезон на четвероногого друга.

Собаки на начальной стадии болезни начинают кашлять. Именно тут следует обратить внимание на здоровье собаки. Дальше уже появляются выделения из носа и чихание, появляется вялость, поднимается температура. Это может привести к воспалению легких. Потому важно при этих симптомах ехать к ветеринару.

Инфекционные респираторные заболевания бывают и у кошек. У них часто поражаются дыхательные пути, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».