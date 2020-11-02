Пожилая тоболячка, продавая диван, лишилась своих накоплений. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции обратилась 57-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества.

По объявлению о продаже дивана, которое она разместила в интернете, ей позвонил мужчина и сразу предложил внести предоплату за товар. Для осуществления перевода денег на банковский счет тоболячки звонивший попросил назвать ему номер карты, срок ее действия и трехзначный код с оборотной стороны.

– Сначала пенсионерку насторожила подобная просьба, однако злоумышленник сумел убедить ее в необходимости данных действий. Помимо этих сведений женщина сообщила собеседнику коды, пришедшие в СМС-сообщениях. В итоге потерпевшая лишилась почти всех денег, хранившихся на банковском счете, – рассказали в Управлении МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело.