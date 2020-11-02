Родной брат обокрал тюменца, сидевшего в тюрьме. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции с заявлением о краже обратился 39-летний местный житель. Выяснилось, что отсутствием горожанина воспользовался родственник.

Заявитель сообщил, что недавно освободился из мест лишения свободы и, вернувшись в свою квартиру, не обнаружил там бытовую технику. Интересно, что замки на дверях не были повреждены, а окна закрыты. Единственным, кто имел доступ в жилище, являлся родной брат потерпевшего. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.

– Подозреваемый 1980 года рождения, задержанный оперативниками уголовного розыска, дал признательные показания, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Следователем обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.