Ишимца, ранившего ножом гостя на дне рождения, задержали в Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Ишима поступило сообщение о том, что 27-летнего местного жителя ранили ножом в живот. Оказалось, что злоумышленник отмечал день рождения своего знакомого и в ходе застолья между ним и еще одним гостем возник конфликт.

Для выяснения отношений мужчины удалились в соседнюю комнату. В ходе словесной перепалки ранее судимый 42-летний ишимец выхватил имевшийся при себе нож и ударил им своего оппонента.

– После этого он поспешил скрыться из квартиры, остановил на улице проезжавшее мимо такси и направился в Тюмень. Там его и задержали оперативники. Мужчину доставили обратно в Ишим, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время ишимец задержан.