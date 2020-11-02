Погода на 2 ноября в Тюмени: в день памяти святого Артемия осадков не будет

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1 – 2 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 1 – 2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

2 ноября почитается память святого Артемия. Главными предсказателями погоды для этого дня были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до той поры, когда деревья полностью сбросят листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снега ни выпало, зима не наступит.