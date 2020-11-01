Роспотребнадор оштрафовал 12 тюменских предприятий за нарушение санитарного режима

Фото с сайта Роспотребнадзора по Тюменской области

В связи с введением на территории Тюменской области режима повышенной готовности, специалисты управления Роспотребнадзора продолжают рейды по соблюдению санитарных правил..

Инспекторы вместе с представителями потребительского рынка и туризма Тюменской области и полиции с 26 по 30 октября проверили 34 предприятия. Все они являются объектами строительства, торговли, общественного питания и сферы услуг.

Нарушения были выявлены в 12 из них: ООО ТРИУМФ (предоставление услуг), ООО розничные технологии (предприятие торговли), кафе «Вилка Ложка», , кафе «Ламаджо»,ООО Элемент Трейд, магазин «Монетка» по улице Газовиков,33, ООО «Газпромнефть НТЦ», ул. 50 лет Октября,14, магазин «Пятерочка», ул. Ершова,13/1, магазин «Русь Оптика», ул. Ершова, 13, бар Алкополис, ул. В.Гнаровской, 6/2, салон красоты «Имидж студия Краса», Газовиков, 25, к.2/8. Предприятия не предоставили график обработки помещений дезсредствами, у них отсутствует приказ о назначении ответственного лица, нет графика обработки контактных поверхностей, запаса масок, антисептиков, градусников и рециркуляторов. Все нарушители подвергнуты штрафам.

Обследования по соблюдению противоэпидемических мер и санитарной безопасности продолжатся, добавили в Роспотребнадзоре.