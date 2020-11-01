Тюменских школьников на чемпионате признали лучшими электриками

Фото с сайта «WorldSkills Russia»
Учащиеся Кулаковской школы Егор Сальков и Денис Медведев взяли третье место на региональном этапе конкурса «Молодые профессионалы – 2020» в номинации «Электромонтаж. Юниоры».
Девятиклассники представляли родной Тюменский район и Тюменскую область на всероссийском уровне. Школьники заняли третье место.
Как сообщает «Тюменская область сегодня», ребята почти год посещают занятия по электромонтажу в Тюменском колледже производственных и социальных технологий.
Электромонтаж настолько увлек ребят, что они и дальше намерены развивать свои навыки. Один из ребят намерен поступить в колледж по этой специальности.