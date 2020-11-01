В Тобольске в ТРЦ выгорел склад детского магазина

Фото с сайта МЧС по Тюменской области

Возгорание в крупном торговом центре Тобольска произошло ранним утром 1 ноября. Выгорел склад магазина «Детский мир».

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре на пульт диспетчера ЕДДС Тобольска поступило в 5.13 от охранника. Он сообщил, что в ТРЦ «Жемчужина Сибири» по адресу: 7 мкр., стр. 30 в отделе «Детский мир» на втором этаже здания возникло возгорание. По прибытии пожарные увидели полыхающий склад на втором этаже 9-этажного торгового центра на площади 20 квадратных метров.

В тушении принимали участие 36 спасателей. Возгорание ликвидировано в 5.32. Последствия пожара устранены в 6.07. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.