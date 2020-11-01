Пропавший под Тобольском подросток найден мертвым

Фото поискового отряда "Лиза Алерт" в Тюменской области

Два дня поисков 16-летнего Ивана окончились. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт» Тюменской области. Тело юноши найдено в лесу рядом с селом Байкалово Тобольского района.

Известно, что Ваня приехал в село к бабушке и 30 октября днем вышел из дома в неизвестном направлении. С тех пор его он исчез, телефон был вне зоны действия сети. На поиски мальчика отправились родственники, полиция и волонтеры. По сообщениям очевидцев в тобольских пабликах, 1 ноября его тело обнаружили в лесополосе.

Подробности гибели мальчика пока не известны. На месте работают следователи. Комментарий от СКР по Тюменской области ожидается позже.