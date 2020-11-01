Тюменский мальчик занял второе место на турнире по онлайн-шахматам

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Игра в буллет принесла победу 10-летнему жителю Тюменского района. Он занял второе место в онлайн-турнире по шахматам. На молниеносные шахматы – блиц – тратится на обдумывание всего две минуты.

Юный шахматист начал свою карьеру в 8 лет на первенстве Тюменской области по шахматам среди мальчиков. За два года поучаствовал в 23 турнирах. С марта начал играть онлайн. Федор сыграл уже почти три тысячи партий.

Кстати, к игре онлайн подключились жители соседних регионов. Победителем на основе шести этапов стал 8-летний Владимир Зарубин из Ханты-Мансийска, его папа только на третьем месте. На втором месте 10-летний тюменец Федор Гемель, сообщает «Вслух.ру».