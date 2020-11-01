Убойный цех возводят в Тобольском районе

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Животноводы Тобольского района вскоре смогут выращивать скот не только для молочного, но и мясного производства. Это стало возможным благодаря разработанному проектным инвестиционным офисом района кейсу для строительства убойного цеха. Инвестор уже найдет. Убойный цех для КРС уже строится.

- Местные животноводы сталкиваются с проблемой, что им некуда реализовывать свою продукцию. Скот они продают на доращивание живым весом. То есть, продают только телят, что неудобно. На мясо выращивают скот только для себя, - сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря администрации Тобольского района Ольга Коротких

В настоящее время фермеры реализуют скот лишь живым весом на доращивание населению, поскольку ближайший убойный цех находится в Ярковском районе, доставка до которого очень обременительна для животноводов.