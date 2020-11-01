Эксперты советуют тюменцам контролировать вес разгрузочными днями

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Похудеть к новому году мечтают многие тюменцы. Как это сделать, не навредив своему здоровью, подсказывает тюменский биолог Динара Накатаева.

- Один из способов контроля веса – введение разгрузочных дней, считает она. -Эта мера поможет не только следить за показанием стрелки на весах, но и позволит организму очиститься, все системы, включая желудочно-кишечный тракт, при переедании работают в усиленном режиме, а разгрузка даст им возможность отдохнуть. Значит вы почувствуете прилив сил, легкость в теле, хорошее самочувствие.

Отказываться от еды полностью нельзя ни в коем случае, нужно лишь сократить общий суточный калораж. В обычные дни сбалансированный рацион должен быть на уровне 1200-1800 ккал, в разгрузочный около 1000 ккал. Приниматьб пищу нужно маленькими порциями 5-6 раз в день, и не позже, чем за 4 часа до сна. Обязательно стоит выпивать не менее двух литров чистой воды. Разгрузочные дни лучше устраивать не чаще одного раза в неделю. В такие дни лучше день не выполнять тяжелую физическую работу, не посещать тренировки. «Почистить» свой организм можно с помощью овощей, фруктов и молочной продукцией. Выходить из разгрузочного дня на следующий день лучше белковым рационом, сообщает «Мегатюмень».