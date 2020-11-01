За минувшие сутки коронавирус выявлен у 151 тюменца

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Федеральный оперативный штаб поделился новыми данными по коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Тюменской области рекордный рост - выявлен 151 новый случай заболевания. Таким образом, в области с начала пандемии этот вирус обнаружен у 13549 тюменцев.

В УрФО ситуация на 1 ноября такова: Свердловская область – 275 новых случаев за минувшие сутки, Югра -194, Ямал -185 зараженных, Челябинская область - 154 случая и Курганская область – 78 новых заболевших.

Всего в России выявлено за сутки 18665 новых случаев заражения коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Умерли 245 человек. С начала пандемии вирус выявлен у 1636781 россиянина. Лидирует по заболеваемости Москва – прирост за сутки составил - 5261 человек.