Тюменские врачи общаются с пациентами через Viber

Фото из группы Здравоохранение Тюменской области во "ВКонтакте"

Период пандемии заставляет медиков и больных находить новые пути коммуникации. Одним из таких стала группа в приложении Viber группу для пациентов с сахарным диабетом 1 типа.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, группу, в которую вошли пациенты, врачи-эндокринологи поликлиники и медицинские сестры кабинета эндокринолога, создали в октябре этого года в поликлинике №1 города Тюмени. В ней публикуются материалы для групповой информационной поддержки — обмен опытом между пациентами, данные о времени работы поликлиники, о проведении школ здоровья и другие. И, конечно, через месседжер проходит сопровождение индивидуально каждого отдельного пациента в случае необходимости.

Участники группы делятся своими знаниями и опытом, вместе с врачом обсуждают систему непрерывного мониторинга гликемии, которая уже является доступным методом диагностики для пациентов.

В ведомстве отметили, что телемедицинские технологии — это также возможность для дистанционного проведения школы для пациентов, что является неотъемлемой частью лечения.