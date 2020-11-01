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Здоровье

Тюменские врачи общаются с пациентами через Viber

Новый инструмент телемедицины пользуется популярностью
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы Здравоохранение Тюменской области во "ВКонтакте"

Фото из группы Здравоохранение Тюменской области во "ВКонтакте"

Период пандемии заставляет медиков и больных находить новые пути коммуникации. Одним из таких стала группа в приложении Viber группу для пациентов с сахарным диабетом 1 типа.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, группу, в которую вошли пациенты, врачи-эндокринологи поликлиники и медицинские сестры кабинета эндокринолога, создали в октябре этого года в поликлинике №1 города Тюмени. В ней публикуются материалы для групповой информационной поддержки — обмен опытом между пациентами, данные о времени работы поликлиники, о проведении школ здоровья и другие. И, конечно, через месседжер проходит сопровождение индивидуально каждого отдельного пациента в случае необходимости.

Участники группы делятся своими знаниями и опытом, вместе с врачом обсуждают систему непрерывного мониторинга гликемии, которая уже является доступным методом диагностики для пациентов.

В ведомстве отметили, что телемедицинские технологии — это также возможность для дистанционного проведения школы для пациентов, что является неотъемлемой частью лечения.

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