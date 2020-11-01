Тюменец за 30 тысяч рублей купил коробку мусора

Фото с сайта pixabay.com

Вместо долгожданного музыкального центра, за который житель Тюмени перевел онлайн-магазину деньги, покупатель получил несколько коробок мусора. После этого он обратился в полицию.

По данным УМВД по Тюменской области, 38-летний тюменец нашел сайт магазина, который занимался продажей бытовой техники. Он позвонил по указанному на странице с контактами номеру, трубку взял менеджер по работе с клиентами. Заявитель выбрал оплату наличными по факту получения товара. «Менеджер» назвал срок, за который покупка дойдет из Москвы в Тюмень и уточнил, что курьер доставит ее непосредственно на дом.

Вскоре к тюменцу приехал сотрудник курьерской службы, который передал ему несколько крупных увесистых коробок. Потерпевший передал курьеру деньги, около 30 000 рублей. Когда горожанин вскрыл коробки, он обнаружил внутри кирпичи и различный мусор.

В настоящий момент следователи устанавливают личность злоумышленника.