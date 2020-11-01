Росстат заявил о низком уровне безработицы в Тюменской области

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Росстат исследовал уровень занятости и безработицы населения в сентябре 2020 года по России. Согласно его данным, трудоспособное население страны, начиная с 15-летнего возраста составляет 75,3 млн человек, из которых 4,8 млн – безработные.

В Тюменской области уровень безработицы ниже общероссийского (6,3%) и по УрФО (6,2%), он составил 5,2%. В федеральном округе самый низкий показатель по безработице у Ямала – всего 2,6%, далее идет Югра с 3,4% и Тюменская область. Челябинская и Курганская область имеют показатели по безработице от 8%.

В Тюменской области из 732,7 тысяч трудоспособных граждан 694,6 тысячи имеют работу, сообщает «Вслух.ру».