В тюменском ТРЦ выстроилась длинная очередь за бесплатной сахарной ватой

Тюменцы позабыли о социальной дистанции ради сладкой ваты. Скрин с видео

Очевидец поделился в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» постом, в котором рассказывает, что тюменцы едва не сходят с ума ради бесплатной подачки. Люди позабыли об опасности и выстроились в длинную очередь в одном из торговых центров Тюмени ради сахарной ваты.

- В очередь за халявной сахарной ватой сегодня выстроились дети, а также их родители, в ТРЦ "Сити Молл". Социальная дистанция? Не, не слышали. Неужели есть еще родители, которые не знают, что сахарная вата кроме непосредственно сахара, состоит из всего невидимого, что летает рядом в воздухе? – поражается подписчик группы.

Тюменцы не оценили желание посетителей ТРЦ получить даром вату.

- У халявы сладкий вкус.

- Можно устраивать перепись людей с низкой социальной ответственностью, - пишут горожане в соцсетях.

Известно, что акция состоялась 31 октября. Пост сопровождается видео, на котором видно, как десятки людей стоят близко друг к другу в очереди. У многих детей на лицах нет защитных масок.

Добавим, что сейчас в Тюменской области идет подъем заболеваемости коронавирусной инфекции. Выросла смертность от этого заболевания.