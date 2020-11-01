Благотворительная акция преобразила жилище пожилых тюменцев

Фото КЦСОН Тюменского района

Красивыми стрижками и чистотой в домах порадовали социальные работники Тюменского района своих подопечных. Преображение произошло в рамках традиционной акции «Пусть осень жизни будет золотой».

По данным департамента социального развития Тюменской области, более чем в 210 домах и квартирах пожилых и инвалидов, состоящих на учете в органах соцобслуживания, соцработники провели субботники: вымыли и утеплили окна, постирали и повесили шторы; вымыли потолки, стены, полы, бытовую технику и все предметы быта, выбили от пыли постельные принадлежности, ковровые изделия и дорожки.

Дворы подопечных тоже приведены в порядок: убрана опавшая листва и мусор, вспаханы грядки, посажен чеснок и друге растения, отремонтированы калитки, окна и надворные постройки.

Кроме того, в рамках акции «Осень в гости к нам идет – стрижка новая Вас ждет!» парикмахеры бесплатно подстригли на дому около двух десятков стариков.