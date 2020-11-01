В Тюмени пройдет Школа креатива для подростков

Фото из группы "Контора пароходства" во "ВКонтакте"

Со 2 по 8 ноября тюменских подростков 14-16 лет приглашают принять участие в Школе креатива от мультицентра «Контора пароходства». На бесплатных тренингах и мастер-классах расскажут, как смотреть на привычные вещи под другим углом, быстро решать задачи, нестандартно мыслить и генерировать новые идеи.

Спикерами выступят руководители креативных мест и творческих студий, дизайнер, участник импров-бэнда, педагог-психолог и другие эксперты с опытом преподавания, обучения и применения креативного мышления в жизни.

Организаторы отмечают, что существует тенденция, в которой определяющим при выборе работника на вакантное место является данный навык, также он способствует созданию уникальных продуктов, помогает находить новые выходы из привычных ситуаций, отстаивать идеи и добиваться нужного результата, работать с воображением, применять способности и раскрывать новые таланты.

— В быстро меняющемся мире важно следить за повесткой, трендами и рынком, чтобы не упустить знания и умения, которые становятся востребованными. Ежедневно погружаясь в тему креативности, мы замечаем, как все больше сфер жизни требуют развития нестандартного мышления, чтобы реализовывать идеи, осваивать творческие и профессиональные способности и при этом чувствовать себя комфортно, — делится Юлия Саначина, руководитель мультицентра.

Организаторы выберут 50 человек Школы. После окончания проекта школьники смогут принимать участие в разработке проектов «Конторы пароходства» и, таким образом, оттачивать приобретенные знания.