На форуме «Сообщество» тюменцы обсудят ключевые темы

Посетить мероприятие можно заочно Фото: pixabay.com

Активные жители Тюмени, представители органов власти и бизнес-сообщества 2 и 3 ноября обсудят важные социальные проблемы, а также обменяются опытом на форуме «Сообщество». Мероприятие состоится в двух форматах: очно и заочно.

По данным пресс-службы департамента социального развития, участники поднимут на форуме ключевые темы, такие как эффективность мер поддержки НКО в условиях пандемии; поправки в Конституцию РФ и реализация основных положений послания Президента РФ: общественный контроль соответствия целей национального развития.

Принять участие в мероприятии могут активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, органов муниципальной и региональной власти, СМИ. Для участия необходимо перейти по ссылке и оставить заявку, сообщает «Тюменская линия».