Погода в Тюмени 1 ноября 2020 года: ливневый дождь

Сильный гололед ждет тюменцев на дорогах сегодня вечером Фото: pixabay.com

Утро 1 ноября в Тюмени будет дождливым. Непогода пришла в город еще ночью. Ливненые осадки идут несколько часов. Утром температура воздуха составляет +2, +4 градусов. Ветер юго-западный слабый. Днем столбики термометров поднимутся не выше +2 градусов. Ветер сменится на западный.

Вечером и ночью температура воздуха опустится до 0, -1 градусов. Дождь прекратится, но будет пасмурно, ветер северо-западный 3,4 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти в течение дня и вечером составит 763 мм. рт. столба.

Предупреждаем водителей, что к вечеру на дорогах образуется сильная гололедица. Водителям следует быть осторожнее.