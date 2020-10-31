Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 октября 2020 года увеличилось на 149 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 149 и составило 13 398 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.