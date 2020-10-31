В Тюмени подвели промежуточные итоги областной интеллектуальной лиги

Фото: интеллектуальное движение Тюменской области, соцсеть "ВКонтакте"

В Тюменской области завершился первый этап интеллектуальной лиги, в котором приняли участи 67 команд из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима. Итоги подводились отдельно среди школьников, а также студентов университетов и колледжей.

Студенческим командам задали 36 вопросов в формате игры «Что? Где? Когда?», а школьным -24.

В зачете среди старших игроков лидируют два коллектива из Тюменского государственного университета. Команда «НолоН» правильно ответила на 21 вопрос, а «Тильтаник» - на 20. Оба коллектива имеют большой опыт в интеллектуальных играх и представляли Тюменскую область на студенческом чемпионате России. Третье место поделили «Чудесный Гений Кодзима» из Тюменского индустриального университета (ТИУ) и школьная команда «Очки Егора Летова». Знатоки набрали по 18 очков.

Среди колледжских команд в лидерах сразу две: «Елки-палки» из Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса (ТКТТС), а также «Brain» из многопрофильного колледжа ТИУ. На втором месте расположились ребята из ТКТТС - «C2H5OH». Замыкает тройку сильнейших «Лесная плотва» из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

В школьной лиге первые три места заняли опытные команды: «Очки Егора Летова» с 19 баллами, «Совята-мудрята, г. Челябинск» из Тюмени - 17 баллов и «Ответить за 60 секунд» из ялуторовской школы № 1 - 16 баллов. Стоит отметить, что команда играет в младшей возрастной группе.

«Каждую игру мы проводим с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Мы следим за здоровьем наших участников и хотим, чтобы у них и дальше была возможность наслаждаться любимой интеллектуальной игрой, - рассказал руководитель областного движения Олег Войкин.

Второй этап лиги будет идти весь ноябрь. К участию могут присоединиться новые команды.