«Я - актер»: тюменский конкурс чтецов и театрального искусства перенесли на ноябрь

Фото: www.i-actor.ru

Второй открытый городской конкурс чтецов и театрального искусства «Я - актер» переносится на ноябрь. Причина этому - эпидобстановка, которая сложилась в городе.

Творческое состязание пройдет между сольными исполнителями и коллективами, которых поделят по возрастным категориям. Сражаться за победу можно будет сразу в двух номинациях.

В «Художественном слове» участники смогут исполнить одно или два произведение (прозу, поэзию) или представить литературно-музыкальную композицию. Жюри будет оценивать раскрытие и яркость художественных образов, дикцию, выразительность и артистизм.

В номинации «Театральное искусство» можно представить театр миниатюр, мимики и жеста, моноспектакль или сцены из спектаклей и пьес. Оценка будет зависеть от единства замысла формы и содержания, игры актеров, а также художественного оформления костюмов и реквизитов.

Организаторы - ДК «Торфяник» - принимают заявки до 11 ноября включительно по электронному адресу: dktorfjanik@mail.ru (с пометкой «Я - актер»). Конкурсные прослушивания пройдут 13 ноября в видеоформате, а 14 ноября состоятся очные просмотры, 18 ноября - гала-концерт.

В состав жюри войдут деятели культуры и искусств, опытные педагоги, профессиональные актеры и режиссеры театра и кино.