В тюменскую больницу поступило новое офтальмологическое оборудование Фото: pixabay.com

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в поликлинике тюменской областной больницы №15 (село Нижняя Тавда) появилась новая щелевая лампа, предназначенная для кабинета офтальмологии. Она соответствует самым современным требованиям и позволяет эффективно диагностировать заболевания глаз.

Для визуализации исследуемой области требуется оптика самого высокого качества, только тогда доктор сможет увидеть истинную картину всех анатомических структур и получить максимально точный результат обследования, а новый прибор как раз отвечает этому условию.

Напоминаем, что весной кабинет уже пополнился тонометром для измерения внутриглазного давления и авторефрактометром. Оборудование также было поставлено в рамках национального проекта.

В сентябре к коллективу поликлиники присоединилась врач Юлия Филиппова. Она приехала в Нижнюю Тавду из Тюмени, где работала в областном офтальмологическом диспансере.

-Никаких пробок, чистый воздух, прекрасно оборудованный рабочий кабинет. Меня обеспечили жильем и даже помогли определить двойняшек в детский сад. Им очень понравилась новая воспитательница!» Конечно, работы много, - рассказала доктор.

За день она может принять больше трех десятков пациентов, однако это ее ничуть не пугает. Наоборот, как молодой специалист со стажем около пяти лет, она только радуется получению нового опыта.