В Увате дети с ограничениями по здоровью примут участие в районном фестивале творчества Фото: pixabay.com

В Увате пройдет районный фестиваль творчества «Будущее для всех», в котором примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

Оценивать выступления и работы будут по видеозаписям и фотографиям. Лучшие из них представят на областном фестивале.

Конкурсные направления остались прежними: хореография, оригинальный жанр, исполнение на музыкальных инструментах, художественное чтение, вокал, прозаичные тексты и стихотворения собственного сочинения, работы изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Впервые в этом году победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» выберут сами жители района. Рисунки и фотографии поделок будут размещены на официальном сайте. Голосование за лучшую работу пройдет с 16 по 19 ноября.