«Здоровое питание и сон»: тюменцам рассказали, как укрепить организм без лекарств и витаминов Фото: pixabay.com

В сезон различных вирусов и простудных заболеваний укрепление иммунитета имеет огромное значение. Причем сделать это можно без лекарств, витаминов и различных «бабушкиных» рецептов.

По словам иммунолога Инны Фликовской, всем, кто хочет иметь хорошее здоровье, нужно взять за правило полноценно высыпаться. Для взрослого человека это 7-9 часов в сутки, для детей и подростков - 10-13 часов. Здоровый сон помогает восстанавливаться и набирать силы для борьбы с вирусами, а от постоянного недосыпа работа иммунной системы падает на треть.

Также важны физические нагрузки, то есть занятия спортом. Во время активной тренировки температура тела может повышаться до 38 градусов, а при таком значении бактерии и вирусы, попавшие в организм, погибают. К тому же такие виды спорта, как бег, плавание, ходьба и аэробика укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Однако физнагрузки должны быть дозированными. Для взрослых, в том числе людей старше 65 лет - по 2-2,5 часа два раза в неделю, для детей - 60 минут 3-4 раза в неделю.

Еще один вариант для поддержания крепкого иммунитета - отказ от вредных привычек. Сопротивляемость организма вирусам снижается при злоупотреблении алкоголем и курении. У таких людей высок риск инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательной системы, а также снижается выработка иммуноглобулинов.

И еще один совет, который является основным - корректировка питания. Ешьте больше овощей и фруктов, белковую нежирную пищу, курицу, морепродукты, яйца, бобы и фасоль, кисломолочные продукты, квашеную капусту, картофель и кабачки. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.

Здесь же стоит сказать и о «всемогущем» продукте, который даже называют антибиотиком для бедных - чесноке. Он обладает противовирусным свойством, стимулирует иммунную систему и убивает различные виды бактерий.