Соцстрах рассказал тюменцам о преимуществах электронного больничного листа Фото: pixabay.com

Трудоспособное население Тюменской области все чаще выбирает электронный больничный лист взамен бумажному. Это связано как с удобством - не нужно бежать в поликлинику для его закрытия, так и с безопасностью, что актуально в период пандемии.

-Электронная форма больничного предполагает взаимодействие между работником, медицинской организацией, работодателем и Фондом социального страхования. Контакты между всеми участниками сведены к минимуму, - комментирует и.о. начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Анна Иримко.

Преимущество электронного больничного листа перед бумажным заключаются в экономичности - не нужно тратить средства на печать бланков, а также хранить их в архиве.

Кроме того, оформлять электронный больничный работнику намного легче, так как не нужно сидеть в очереди, ходить по кабинетам и заверять документ печатями. Достаточно просто сообщить его номер любым удобным способом.

При утере электронной версии бланка, его номер легко узнать в личном кабинете на сайте фонда соцстрахования. Подделка такого документа исключена, а анонимность находится на высшем уровне - работодатель не сможет узнать о диагнозе сотрудника.

Дополнительную информацию об электронном листке нетрудоспособности можно найти на сайте тюменского регионального отделения фонда соцстрахования.