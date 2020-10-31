Тюменские агропредприятия увеличили производство мяса и молока Фото: pixabay.com

Тюменские агропредприятия смогли увеличить выпуск продукции, несмотря на сложную экономическую ситуацию. И это понятно - продовольственное обеспечение людей остается актуальной задачей в любых условиях.

Как рассказал заместитель начальника управления АПК Тюменского района Валерий Герасимов, абсолютным лидером по производству молока в Тюменском районе является ЗАО «Успенское», кроме того, оно остается одним из лучших в области. По сравнению с прошлым годом предприятие прибавило не только по средним надоям от коровы, но и по общим объемам. Также стабильные показатели у Учхоза и птицефабрики «Боровская имени Созонова», где содержится небольшое стадо.

Что касается производства мяса, то большая его часть приходится на птицефабрику «ПРОДО Тюменский бройлер», а оставшиеся 10-15 процентов делят между собой частные подворья и кролиководческий комплекс «Рощинский». Последнее предприятие, находящее в селе Горьковка, сейчас переживает период реформирования.

-Можно сказать, что в нынешних условиях мы достигли оптимальной численности поголовья в размере 19-20 тысяч голов. В прошлом году на этот период было 17 тысяч, - сообщил генеральный директор предприятия Николай Степанов.

Также, по его словам, основной их задачей остается реализация продукции. В последнее время удалось наладить производство полуфабрикатов, особо ценятся у тюменцев пельмени ручной лепки, чего нельзя сказать о мясе кролика. Несмотря на все свои плюсы, это продукт сейчас считается деликатесом.