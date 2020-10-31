ФК «Тюмень» сыграет с «Ностой» из Новотроицка Фото: pixabay.com

ФК «Тюмень» примет участие в очередном матче ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ, который пройдет 31 октября. Игра начнется в 14:00 на стадионе «Геолог» - наши футболисты встретятся с «Ностой» из Новотроицка.

Согласно превью, шансы на победу «Тюмени» оцениваются на 71,25 процента. Клуб продолжает бороться за 1-е место в турнирной таблице 4-ой группы лиги. На данный момент верхнюю строчку занимает «Новосибирск» с 32 очками: команда одержала победу в 9 играх из 14, а еще в пяти случаях сыграла вничью. У «Тюмени» в арсенале 31 очко: за плечами 12 игр, в том числе 10 побед, поэтому после сегодняшнего матча вероятно возвращение нашей команды на 1-е место. Субботний соперник - «Носта» - на 12-й строке с 13-ю очками.

В прошлом сезоне «Тюмень» и «Носта» встречались дважды. В Олимп-Первенстве России 2-го дивизиона «Тюмень» одержала верх со счетом 4:1, а на Кубке России - 1:0.

Отметим, что 31 октября МФК «Тюмень» проведет первую игру 1/8 финала Кубка России. Команда встретится с «Корпорацией АСИ» в Кемерово, а тюменский ХК «Рубин» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ сыграет на домашнем льду против «Бурана» из Воронежа.