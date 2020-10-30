На улице Ямской в Тюмени несколько раз перевернулся автомобиль. Фото - ГИБДД Тюменской области.

На улице Ямской в Тюмени накануне, 29 октября, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП пострадали два человека.

– Девушка, управлявшая автомобилем Renault Sandero, не обратила внимания на ремонт дороги. В последний момент водитель начала тормозить, но машину занесло, она несколько раз перевернулась, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что сама горожанка не пострадала, однако досталось ее двум пассажирам, которых скорая госпитализировала в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.