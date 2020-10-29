Жительница Метелева, госпитализированная после ЧП из-за хлопков газа, получила сотрясение мозга

Фото: администрация Тюмени

Во время чрезвычайного происшествия в жилом районе Метелева медики госпитализировали тюменку, сегодня департамент здравоохранения региона сообщил, что у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Она получает необходимую помощь в больнице.

Напомним, накануне, 28 октября, в Метелева горело три дома на ул. Весенняя. На место происшествия выезжали все спецслужбы: МЧС, скорая, полиция, служба газа. На месте ЧП находятся представители городского департамента безопасности жизнедеятельности. По периметру дома установлено ограждение, дежурят сотрудники полиции и МЧС.

Из-за нештатной ситуации частные дома в Метелева отключали от подачи газа. Как сообщает администрация Тюмени, на данный момент электроснабжение района восстановлено.

– Специалисты газовой организации проводят обследование всех домов. Собственники, проживающие в этом районе, чьи дома попали под отключение, до завершения работ могут переселиться в гостиницу «Колос». По всем вопросам можно обращаться по телефону 45-15-20, – рекомендовала городская администрация.

Все обстоятельства ЧП выясняются, причем сегодня же за дело взялся тюменский СКР, собственную проверку проводит и прокуратура Тюмени.