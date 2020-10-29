Тюменец украл более 14 миллионов рублей у партнеров по бизнесу

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Более 14 миллионов рублей похитил предприимчивый 30-летний бизнесмен у восьми потерпевших, среди которых были и партнеры мошенника.

По версии следствия, бизнесмен «промышлял» с мая 2017 года по февраль 2019 года. Предприниматель получал компьютерную технику, комплектующие к ней и не оплачивал их.

В некоторых случаях мужчина обязался поставить своим клиентам и партнерам различную технику и оборудование, но обещаний он преднамеренно не исполнял, а полученные в счет оплаты деньги оставлял себе.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве по чч. 2, 3, 4, 5 и 6 ст. 159 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд Тюмени.