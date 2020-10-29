На форуме «Инфотех 2020» Сбер представил робота-оператора, способного анализировать эмоции, и умный офис, в котором всегда комфортно

Фото: пресс-служба "Сбера"

Разработчик передовых IT-решений, в основе которых лежат математические алгоритмы, искусственный интеллект и речевые технологии, компания «АктивБизнесКонсалт» (АБК), работающая под брендом VS Robotics, продемонстрировала заместителю губернатора Тюменской области Владимиру Сысоеву и главе Тюмени Руслану Кухаруку робота-оператора, способного вести диалог по скрипту любой сложности.

Он реализован на базе технологии распознавания речи, которая преобразовывает любую спонтанную речь в текст и одновременно с этим может анализировать эмоции говорящего, а также - технологии синтеза речи, трансформирующей печатный текст в устную речь с сохранением индивидуальных особенностей произношения диктора.

Робот-оператор позволяет улучшить качество переговоров с клиентами, оптимизировать работу и снизить затраты call-центров, применять его можно в различных отраслях: от ЖКХ, подбора персонала до медицины.

Компания «Современные технологии» показала на выставке свой проект «Умный офис для умного города»» — это предложение по цифровой трансформации управления объектами инфраструктуры. IoT технологии и искусственный интеллект централизованно контролируют оборудование и микроклимат муниципальных учреждений в режиме реального времени и автоматически работают с отклонениями. В его основе лежит комплексное цифровое решение Amelia, предназначенное для автоматизации процессов эксплуатации и управления объектами недвижимости.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

- Проекты наших дочерних компаний дают возможность не только сэкономить на расходах, но и позволяют создавать максимально комфортные условия для жизни. Например, робот-оператор помогает снизить нагрузку на регистратуры в поликлиниках, а одна из возможностей проекта «Умный офис» - установка системы обеззараживания воздуха. Понятно, что оба предложения могут быть востребованы во время пандемии. Мы очень ценим возможность представить инновационные решения компаний, входящих в экосистему Сбера, которую предоставили нам организаторы цифрового форума «Инфотех-2020».