В Викуловском районе угнали гусеничный вездеход, искала спецтехнику полиция

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С заявлением об угоне гусеничного транспортера ГАЗ-71 обратился сотрудник лесопилорамы, которая, к слову, временно не работает. Однако на ее базе находится имущество организатора бизнеса, в том числе стоит и спецтехника. Но однажды машин на производстве недосчитались…

Полицейские провели расследование на месте пропажи. Пришлось пообщаться с 56-летним сторожем пилорамы, который утверждал, что транспортное средство угнали неизвестные. А потом мужчина признался, что накануне, представившись сотрудником фирмы, лично продал спецтехнику жителю деревни Каргалы Викуловского района за 80 000 рублей. Сторож хотел так продать и другое хранившееся на пилораме имущество.

– В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу. По данному факту группой дознания МО МВД России «Ишимский» (дислокация село Викулово) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Дознавателем обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – разъяснили стражи порядка.