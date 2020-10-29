В Голышманово открылся кабинет медицинского массажа

Фото: Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"

Молодых предпринимателей в Тюменской области прибалось: свой бизнес начала жительница Голышманово Татьяна Филинова. Личный массажный кабинет медик открыла в ТЦ «Солнечный» на ул. Пушкина, поясняет Инвестиционное агентство Тюменской области.

Татьяна Филинова обратилась в Голышмановское представительство Инвестиционного агентства Тюменской области несколько месяцев назад. Более 20 лет Татьяна отработала в сфере здравоохранения, многие пациенты больницы знают ее, как скромного и ответственного работника. Начала свою трудовую деятельность медсестрой в инфекционном отделении, в 2016 году окончив Ялуторовский медицинский колледж, Татьяна стала медицинской сестрой по массажу.

Недавно кабинет массажа в больнице перестал работать, а опыт, накопленный годами, было жалко, да и работа Татьяне нравилась. Потому она решила, что будет заниматься любимым делом, но уже в качестве предпринимателя.

Фото: Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"

– Инвестиционное агентство Тюменской области поддержало идею Татьяны Юрьевны. В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства, помогло выстроить алгоритм действий будущего предпринимателя: определились с ОКВЭДом деятельности, подобрали подходящую систему налогообложения, просчитали риски, проанализировали конкурентную составляющую, доходную часть ее проекта, и в последующем обеспечили сопровождение всех этапов создания нового бизнеса. Татьяна Юрьевна получила финансовую поддержку районного центра занятости и приобрела новое профессиональное оборудование, – сообщает Фонд.

Напомним, сотрудники Инвестиционного агентства, центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Представители Инвестиционного агентства работают во всех районах Тюменской области.

Подробности на сайте www.iato.ru. Консультацию в Тюмени можно получить в центре «Мой бизнес», по адресу ул. Республики, 142, телефон 593-000, добавочный номер 1093.

Инвестиционное агентство осуществляет свою деятельность в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».