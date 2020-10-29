Тюменки стали жертвами киберпреступника: мужчина требовал деньги, чтобы удалить их интимные фото из соцсетей

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Чтобы выманить у девушек интимные фотографии, мужчина использовал фейковый аккаунт в соцсети. После знакомства он получал снимки тюменок в неглиже, а затем выкидывал их в открытой группе в одной из соцсетей. А после требовал денег со своих жертв, чтобы удалить их снимки.

В нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве подозревается житель Республики Татарстан 1997 года рождения, подозреваемого задержали. По данному факту следственный отдел по Калининскому административному округу Тюмени регионального СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 137 и ч. 1 ст. 163 УК РФ.

– Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, – сообщает ведомство.