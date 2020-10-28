Сбербанк заключил соглашение о развитии цифровизации с правительством Тюменской области

Сбербанк в рамках тюменского цифрового форума «Инфотех–2020» заключил соглашение о взаимодействии в сфере цифровых технологий с правительством Тюменской области. Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Соглашение предусматривает совместную работу по цифровой трансформации региона. Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как информационная инфраструктура и безопасность, цифровая трансформация государственного управления, развитие цифровых компетенций населения. Особое внимание в соглашении уделяется цифровизации городского хозяйства и повышению комфортности и безопасности городской среды в рамках национальных проектов и программ «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Жилье и городская среда», «Наука», «Образование», «Здравоохранение» и других. Также планируется внедрение и применение «сквозных» цифровых технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы, проведение научных исследований и разработок, создание новых и модернизация существующих научно-исследовательских центров и комплексов.

Сбербанк заключил соглашение о развитии цифровизации с правительством Тюменской области

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Развитие и внедрение новых технологий – одно из ключевых направлений работы Сбера. Наше сотрудничество с региональными и муниципальными органами власти позволяет повысить уровень цифровизации инфраструктуры, комфортности и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства. Мы, в свою очередь, готовы работать совместно и помогать региону в его цифровом развитии. Ожидаем, что реализация проектов по цифровизации позволит экономить бюджетные средства и развивать инфраструктуру области.