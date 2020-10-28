В Рощино совершил вынужденную посадку самолет

В Тюмени вынуждено приземлился самолет Фото: Ирина Ромашкина

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Москвы – Курган, приземлился в тюменском аэропорту Рощино сегодня рано утром, 28 октября. Пассажиры ждут, когда можно будет продолжить путь. Согласно данным онлайн-табло, до 20.00 самолет в пункт назначения не вылетит.

Как выяснила «Мегатюмень», аэропорт Кургана закрыт из-за погодных условий – взлетно-посадочная полоса обледенела. Вылет из Тюмени в Курган планируется около 20.00.

Тем временем снежная буря, произошедшая накануне, стала причиной сбоя в движении 27 поездок. Также без света остались 87 населенных пунктов Тюменской области.