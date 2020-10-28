В Тюмени сын побил и пнул сожителя матери, за что может сесть на три года

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Тюменец сообщил о причинении вреда здоровью в полицию областного центра, довольно быстро полицейские разыскали злодея и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний трудоустроенный местный житель. А позже выяснилось, что потерпевший – сожитель его матери.

Следствие выяснило, что в день происшествия между мужчинами во время застолья произошел конфликт. Подозреваемый нанес несколько ударов кулаком по голове своей жертве, а после пнул сожителя матери, переломав тем самым ему ребра. Потерпевший спустя несколько дней обратился в правоохранительные органы.

В отношении обидчика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит три года колонии. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.