Softline презентовала «умные» решения для онлайн-обучения на ИНФОТЕХЕ-2020

Большая часть представленных решений уже реализована в школах Тюменской области.

В областном центре стартовал XIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий – ИНФОТЕХ-2020. Один из постоянных участников мероприятия – компания Softline представила проект «Цифровая школа».

Директор по развитию бизнеса Softline в Уральском федеральном округе Роман Любар отметил, что компания ежегодно принимает участие в форуме. В этом году стенд посвящен онлайн обучению и в целом цифровизации образовательных процессов.

- Современные дети не могут представить себе мир без гаджетов и интернета, поэтому процесс их обучения должен проходить в привычной для них цифровой среде. Необходимость такого подхода доказала и текущая ситуация с пандемией, когда школьникам и учителям пришлось перейти на дистанционное обучение, - подчеркнул Роман Любар.

Он пояснил, что «Цифровая школа» – модульное решение, которое обеспечивает цифровизацию: учебной, воспитательной, педагогической деятельности, а также административно-хозяйственного управления и инженерно-технического обеспечения на базе smart-технологий и антитеррористической безопасности.

Подробнее о проекте «Цифровая школа» смотрите в видео-интервью с директором по развитию бизнеса Softline в Уральском федеральном округе Романом Любаром 29 октября в 16:00 на сайтах «Комсомольская правда – Тюмень» и «Тюменская область сегодня», а также в официальных группах изданий в социальных сетях.