Полицейские накрыли наркопритон в Тюмени

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В одном из частных домов Тюмени полицейские выявили факт организации притона для употребления наркотических средств. Организатором незаконного «отдыха» стал ранее судимый 44-летний трудоустроенный местный житель. Он предоставлял свою жилплощадь людям, употребляющим наркотические вещества.

– В ходе осмотра жилого помещения правоохранители изъяли фрагменты упаковки с остатками наркотического вещества и использованные шприцы. Подозреваемый задержан, – сообщила пресс-служба УМВД Тюменской области.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Виновнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.