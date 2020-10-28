Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 октября 2020 года увеличилось на 137 человек

За последние 24 часа врачи региона оформили 71 выписку по выздоровлению. Смертельных случаев сегодня нет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 62 пациента с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 135 и составило 12 967 человек.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 137 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 12 967), из них семь детей.

1 942 человека остаются под медицинским наблюдением, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние 24 часа врачи региона оформили 71 выписку по выздоровлению (за весь период – 8 546). Смертельных случаев сегодня нет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 62 пациента с коронавирусом.

2 158 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 361 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.