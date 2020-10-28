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Политика

Департамент лесного комплекса Тюменской области возглавил Леонид Остроумов

Главой регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства назначили Антона Машукова
Лина Орлова
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Фото: правительство Тюменской области

Фото: правительство Тюменской области

Кадровые изменения произошли в региональном правительстве. Распоряжение о новых назначениях губернатор Тюменской области Александр Моор подписал сегодня, 28 октября.

В частности, глава региона распорядился снять Леонида Остроумова с должности директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. По распоряжению губернатора Остроумов возглавил департамент лесного комплекса Тюменской области.

На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства назначен Антон Машуков, ранее он был заместителем Остроумова.