Департамент лесного комплекса Тюменской области возглавил Леонид Остроумов

Фото: правительство Тюменской области

Кадровые изменения произошли в региональном правительстве. Распоряжение о новых назначениях губернатор Тюменской области Александр Моор подписал сегодня, 28 октября.

В частности, глава региона распорядился снять Леонида Остроумова с должности директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. По распоряжению губернатора Остроумов возглавил департамент лесного комплекса Тюменской области.

На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства назначен Антон Машуков, ранее он был заместителем Остроумова.