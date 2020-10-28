Тюменцам предлагают сделать оригинальный подарок бабушкам и дедушкам и поучаствовать в конкурсе «Бабушкины руки»

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День бабушек и дедушек призван напомнить об их важной роли, которую они играют в жизни подрастающего поколения. В этот торжественный день принято собираться всей семьей за праздничным чаепитием, просматривать вместе с бабушками и дедушками старые альбомы и вспоминать былое. Самое время завести эту добрую традицию, если до сих пор ее еще нет в вашей семье! А еще можно оригинально поздравить своих родных людей, как это предлагают организаторы тюменского конкурса чтецов «Бабушкины руки».

Федеральный партийный проект «Крепкая семья» в Тюменской области и портал «Детки!» предлагают тюменцам поучаствовать в конкурсе. На суд жюри принимаются видеоролики, в которых дети читают наизусть стихи о бабушках и дедушках.

– Когда мы говорим о воспитании, то в первую очередь имеем в виду родителей. Но нельзя недооценивать роль и старшего поколения. У бабушки с дедушкой больше свободного времени, чем у родителей, а отношения с внуками не обременены бытовыми вопросами учебы и домашних обязанностей. Они позволяют себе просто любить своих внуков, передавая им семейные традиции и жизненный опыт. У них всегда наготове есть новая игра, они расскажут интересную сказку и поделятся историями из жизни. Общение с родными расширяет для ребенка социальные контакты и опыт взаимодействия со взрослыми людьми. День бабушек и дедушек новый для нас праздник, но это замечательный повод еще раз сказать спасибо нашим родным, для них это очень приятно и ценно, – считает региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

К участию в конкурсе приглашаются дети от трех до 16 лет. Ограничений по количеству видеороликов от одного участника нет. В каждой возрастной группе утверждаются три призовых места. Победителей ждут денежные сертификаты.

Сбор видеороликов проводится до 9 ноября, принимать заявки закончат в 12.00. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

1. Снять видеоролик, в котором ваш ребенок читает стихотворение. Продолжительность видео – не более 1,5 минуты.

2. Сохранить видео на любом сервисе хранения (Яндекс.Диск, GoogleДиск, Облако Mail.ru и т. д.).

3. Отправить на электронную почту конкурса detki72@gmail.com письмо, в котором необходимо указать: тема письма: «Конкурс чтецов», в теме письма – ссылку на сохраненный видеоролик, Ф.И.О. ребенка, который читает стихотворение, его возраст, название стихотворения.

С 9 ноября по 13 ноября 2020 года жюри определит трех победителей в каждой возрастной группе. При оценке работ учитывается интонационная выразительность речи, уровень исполнительского мастерства, соответствие теме. Объявление победителей состоится 16 ноября. Подробная информация на странице конкурса.