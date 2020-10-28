В Ишиме поймали водителя, который управлял авто с поддельными документами

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Уроженца Алтайского края остановили автоинспекторы на территории Ишимского района за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов оказалось, что его водительское удостоверение – липа.

Алтаец учился в автошколе и четыре раза завалил экзамены на права. В марте 2014 года он купил поддельное водительское удостоверение. 31 августа 2020 года мужчина купил в Тюмени иномарку Nissan Cefiro. И уже на обратном пути 1 сентября на территории Ишимского района новоиспеченный водитель нарушил правила дорожного движения, на этом основании его остановили сотрудники ГИБДД. Так инспекторы обнаружили фальшивку.

– Ишимский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (хранение в целях использования, использование заведомо поддельного удостоверения). Суд назначил подсудимому шесть месяцев ограничения свободы. В течение указанного срока осужденному нельзя менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы проживания своего Немецкого национального района Алтайского края, посещать места массовых и иных мероприятий без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ему предстоит один раз в месяц являться на регистрацию в инспекцию, – поясняет Ишимская межрегиональная прокуратура.