Цифровой форум и выставка информационных технологий ИНФОТЕХ-2020 проходят в Тюмени

Цифровые сервисы и платформы в этом году приобрели особую значимость, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Скриншот видео с сайта infotex72.ru

Сегодня, 28 октября, в Тюмени стартовал XIII форум «Инфотех-2020». На открытии собравшихся приветствовал губернатор области Александр Моор. Он отметил, что тюменский регион – достойная площадка для обсуждения трендов цифровизации и новых вызовов в IT-индустрии.

– Сегодня большая часть наших площадок работает в режиме онлайн, посетить наш форум и выставку можно не выезжая из дома. Цифровые сервисы и платформы в этом году приобрели особую значимость. С появлением коронавируса, когда пришлось быстро переформатировать привычный стиль работы, перейти на удаленку, мы оказались на новой ступени взаимодействия между людьми, бизнесом и государством. Новый цифровой формат – это хорошая база для достижения национальных целей, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин, – отметил Александр Моор.

Он отметил, что в Тюменской области высокий уровень цифровизации, накоплен такой объем данных, который позволяет использовать практику использования цифровых технологий, в том числе и искусственный интеллект, для трансформации ключевых отраслей экономики.

– В работе мы делаем ставку на человеческий потенциал и готовим цифровые кадры. Наши программы также ориентированы на школьников, старшее поколение, государственных служащих. Активным заказчиком кадров выступает сегодня бизнес. В этом году состоялся первый выпуск школы юных нейроинженеров. В 2020 году мы запустили новые направления подготовки – открыли класс по сетевому и системному администрированию, – отметил Александр Моор.

В 2020 году 90% работы площадок форума переведено в онлайн, что позволило еще больше расширить географию участников: к ИНФОТЕХу присоединились тысячи гостей и экспертов из более чем 30 регионов страны. За два дня форума эксперты обсудят тренды мировой цифровизации, решения для государства и бизнеса во время пандемии, технологии умного города, удаленного образования и развития медицины. Отдельная тема – подготовка кадров для цифровой отрасли.

Дополним, ранее программу ИНФОТЕХа анонсировали директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.