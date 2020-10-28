Жительница Курганской области украла телефон на тюменском вокзале

Фото: пресс-служба Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте

Проходя рамку металлодетектора на вокзале Тюмени, мужчина забыл свой смартфон стоимостью 8 000 рублей в лотке для вещей. Эту оплошность приметила уезжавшая из областного центра 30-летняя жительница рабочего поселка Варгаши Курганской области, которая провожала своих знакомых на поезд. Не мешкая, дама прихватила вместе со своим телефоном и чужой мобильный.

Заявление о краже принял Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте в день происшествия, 29 сентября. Сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу по горячим следам. Оказалось, что подозреваемая была ранее судима.

– При входе в вокзал женщина положила свои личные вещи в лоток и прошла рамку металлодетектора, заметив, что в лотке уже лежит чей-то телефон. После чего женщина забрала свои вещи с ленты интроскопа и подошла к лотку за телефоном. Осмотревшись, злоумышленница не увидела рядом хозяина телефона и забрала из лотка оба мобильных устройства, положив их в карман куртки. Проводив знакомых, женщина уехала обратно в Курган. До момента задержания подозреваемая успела вынуть из украденного мобильного устройства сим-карту и вставить в него свою, – поясняет полиция.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Сейчас обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения.